Sniper Набережная - лицо нашего города #3





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 09:52 Цитата: antonK:

Цветущая вода, вполне, симпатично смотрится, осень, слегка заросший прудик) Глядишь у кого стих родится



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776954&topic_id=35379&forumid=1#776954 Цветущая вода, вполне, симпатично смотрится, осень, слегка заросший прудик) Глядишь у кого стих родитсяИсточник:

Так оно и будет. Раньше в Курган баржи плоскодонки зерно и муку из города возили. Всю воду Каратомар забирает. Еще неизвестно что туда кидают. Что то больно тихо живут. Выпустите из него всю воду. ССГОК предприятие частное. Пусть решает само свои проблемы. Может наконец научатся пользоваться оборотной водой. Вон сколько вокруг города пустых и заброшенных карьеров. Пусть заполняют их весной и пользуются круглый год.