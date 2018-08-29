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≡ Ключи от новых квартир в Заречном вручил аким Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ключи от новых квартир в Заречном вручил аким Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33557
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.18 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дом № 10 - на три подъезда, на каждой площадке и на каждом этаже по 4 квартиры: две однокомнатные и две двухкомнатные. У каждого подъезда - пандус с перилами, но дальше следует стандартный пролет ступенек к первому этажу.
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§ arman_kst
Re: Ключи от новых квартир в Заречном вручил аким Костанайской...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 34
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 29.08.18 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздравляю. Мы 14 лет на съёмном жилье.
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§ 211
Re: Ключи от новых квартир в Заречном вручил аким Костанайской...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4064
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.08.18 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое ощЮщение, что дали бесплатно..
10 процентов это извините меня не два и даже не три, как в развитых странах, это на 350 процентов больше чем в Америке по моему..
А то и на все 900..
При том что зп у нас 200 евро, в Америке 5000..
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§ Sniper
Re: Ключи от новых квартир в Заречном вручил аким Костанайской...
Sniper


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Сообщений: 349
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 30.08.18 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я всегда думал, что ключи от квартиры можно и нужно получить только в ПКСК или у прораба. Мой знакомый счастливый обладатель в кавычках таких ключей. Уже полгода ходит в квартиру на Тарелочке.Что бы сделать 3 вещи. 3 П. Попить водички. Поспать. Покакать. Остальные радости жизни ему не доступны. Хотя за коммуналку дерут со дня приезда областного акима и ковровых дорожек. Прокуракерали а там хоть и не рассветай!!!
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§ Sniper
Re: Ключи от новых квартир в Заречном вручил аким Костанайской...
Sniper


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Сообщений: 349
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 30.08.18 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сначала пришлось ему делать этакий нормальненький ремонт в новой квартире в счет будущих платежей. Теперь газ им не дают. Изза полного отсутствия жильцов в квартирах.Получается парадокс. Как нормальные люди могут жить без горячей пищи и чая и кормить детей? Их купать? Отправлять в школу?
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§ alex_60
Ключи от новых квартир в Заречном вручил аким Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1122
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.08.18 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Сегодня квартиры получают многодетные матери, инвалиды, дети сироты, неполные семьи, государственные служащие, работники бюджетной сферы и другие категории.///

///- Очень рады, очень счастливы, море эмоций переполняет, - поделилась ///

сдача в аренду квартир .
причем тут "архимеды"?
арендовали квартиру.
у государства.
в чем счастье то?
какафония какая то.
в советское время квартиры бесплатно получали..
заработал- получи.

[Исправлено: alex_60, 30.08.2018 - 10:33]
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§ alex_60
Ключи от новых квартир в Заречном вручил аким Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1122
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.08.18 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
одно понятно.
там где умные люди в СССР не строили,
потому что знали что там строить нельзя,
в кз - "умные" строят именно там.
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§ Артем Марусич
Re: Ключи от новых квартир в Заречном вручил аким Костанайской...
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 52
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 30.08.18 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Нурлы Жер есть в том числе аренда без выкупа, это в стиле ~100 тенге за квадрат или ~4000 за однушку (цены устанавливает местная власть, они могут меняться).

Получается что то вроде беспроцентной рассрочки на 100 лет.
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§ 211
Ключи от новых квартир в Заречном вручил аким Костанайской области
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4064
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.08.18 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
есть в том числе аренда без выкупа, это в

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777084&topic_id=35390&forumid=1#777084

Впервые слышу об аренде без выкупа.
Это когда дом придет в упадок, все оттуда побегут, тогда он что, бесхозный остается?
Да и дом в аренде, на примере малосемеек по Герцена в90е можно прндставить, что это такое..
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§ Sniper
Ключи от новых квартир в Заречном вручил аким Костанайской области
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 349
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 30.08.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не хвали советские времена советские времена Олеко Дундич. Сам заседал в профкоме.Хорошо знаю эту кухню.Целинка откладывала в жилфонд горисполкома 40 процентов своей прибыли.Когда наступало время заселяться в новый дом. Мы месткомовцы узнавали что 15 процентов квартир уже забрали себе в горисполком. Квартиры с большой площадью. Себе и своим родственникам.У себя тоже был бардак. Горе специалисты из Рашке получали квартиры без очереди. Но они долго здесь не задерживались. Размен квартиры и айда домой. Местные выпускники ВУЗов стояли в общей очереди десятки лет. :-o :-P :-x
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§ Sniper
Re: Ключи от новых квартир в Заречном вручил аким Костанайской...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 349
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 30.08.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вижу аким этаким бодрячком раздает квартиры из некого фонда. Не могли наши строители бесплатно построить полдома. За свои деньги.Зная наше государство, нетрудно взялись лишние деньги.Ихние соседи оплатили все первоначальные расходы. И еще 20 лет будут также платить за всех, кто живет в этом доме. Иначе как обьяснить , что квартира по ипотеке стоит 290 процентов ее рыночной стоимости?
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