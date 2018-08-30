таноми52 Re: Евгений ШИБАРШИН: Системный покровитель #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 126

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:51 Цитата: 211:

На том же дизельном, я ведь первое время ничего не брал, что плохо лежало..

Не берешь, значит стучишь..

На водочном тоже самое, ты обязан брать и быть с народишком, ибо белую ворону не то что не Уважают, ее выживают с коллектива..



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32121#777055 На том же дизельном, я ведь первое время ничего не брал, что плохо лежало..Не берешь, значит стучишь..На водочном тоже самое, ты обязан брать и быть с народишком, ибо белую ворону не то что не Уважают, ее выживают с коллектива..Источник:





Как я поняла, ты был ЕДИНСТВЕННЫМ честным человеком в этих многочисленных коллективах? И ты, бедный, не найдя таких же , стал "как все"?

Вот чёрт, была единственная белая ворона, и та с готовностью перекрасилась! Лишились мы такого феномена!



А вообще, при чтении твоих "философских" рассуждений о жизни, принципиальности, народе, власти и проч. на ум приходит высказывание Курта Воннегута: "Если бы у Вас вместо мозгов был динамит, его не хватило бы даже на то, чтобы сдуть с головы Вашу шляпу."