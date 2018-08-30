211 Re: Instagram позволит верифицировать аккаунт по документам #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4064

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:28 У нас думаю среди форумчан фотомоделей нет..

Элементарно у них нет времени на наш форум..

А так информация полезная конечно же..

Как то смотрел на Кимберли Кардашьян..

Они там неплохо зарабатывают просто, накачивая себе то груди, то ягодицы..

А вот об акимате там ни слова..