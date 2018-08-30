/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Instagram позволит верифицировать аккаунт по документам		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Instagram позволит верифицировать аккаунт по документам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33556
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.18 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В социальной сети Instagram обновились правила верификации аккаунтов. Теперь, чтобы получить синюю галочку в своем профиле, стоит отметить свое полное имя и прислать фото документов, подтверждающих вашу личность.
Читать новость

§ 211
Re: Instagram позволит верифицировать аккаунт по документам
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4064
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.08.18 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас думаю среди форумчан фотомоделей нет..
Элементарно у них нет времени на наш форум..
А так информация полезная конечно же..
Как то смотрел на Кимберли Кардашьян..
Они там неплохо зарабатывают просто, накачивая себе то груди, то ягодицы..
А вот об акимате там ни слова..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 139
Пользователей: 1
Всего: 140

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх