211 Re: Во всех детсадах Казахстана хотят установить видеокамеры #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4058

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:00 Видеокамеры нужно в принципе поставить на каждую профессию, включая и в том числе как его там, министра образования и науки за рабочим столом и допустим в служебном авто или самолете..

Чем они там занимаются..

Прежде начни с себя как говорится..