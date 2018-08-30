- Это будет лучшее колесо во всем Северном Казахстане, - сообщил «НГ» юрист ТОО Александр ГАВРИЛЬЧИК. - Высота - 42 м, количество кабинок - 24, все - с системой кондиционирования и отоплением. Кабинки будут закрытыми, поэтому на колесе можно будет кататься зимой и летом

рассказывает главный инженер парка культуры и отдыха Сергей Герасимов.- Главное, что они от ветра защищены, поликарбонатом утеплены, наши посетители не замерзнут. А летом в них предусмотрены кондиционеры, так что полный комфорт