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§ NG.kz
Во всех детсадах Казахстана хотят установить видеокамеры
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33555
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом заявил министр образования и науки Ерлан Сагадиев, комментируя скандал вокруг воспитателя из Темиртау. Он отметил, что установка камер поможет избежать нарушения прав детей. В ведомстве уже вносят изменения в соответствующий приказ.
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* 211
Re: Во всех детсадах Казахстана хотят установить видеокамеры
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4058
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.08.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видеокамеры нужно в принципе поставить на каждую профессию, включая и в том числе как его там, министра образования и науки за рабочим столом и допустим в служебном авто или самолете..
Чем они там занимаются..
Прежде начни с себя как говорится..
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§ Сыкымы
Во всех детсадах Казахстана хотят установить видеокамеры
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 377
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 30.08.18 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Видеокамеры нужно в принципе поставить на каждую профессию

Цитата:
211:
Прежде начни с себя как говорится..

Ты предложил - ты и начни...
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* 211
Во всех детсадах Казахстана хотят установить видеокамеры
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4058
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.08.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Ты предложил -

Я министр науки и образования?
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