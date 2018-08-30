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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Системный покровитель
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33555
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.08.18 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда узнаешь, что человек, который назначен Указом Президента РК, подозревается в получении взяток от подчиненных «за покровительство по службе», в патриотизме этих подчиненных начинаешь сильно сомневаться.
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§ таноми52
Re: Евгений ШИБАРШИН: Системный покровитель
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 124
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.08.18 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи, какую структуру госслужбы ни копни, везде одно и тоже - взятки, покровительство, откровенное воровство! И только мы, бараны здесь внизу, неизменно и законопослушно продолжаем поставлять "шерсть" этим "патриотам"
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§ alex_60
Re: Евгений ШИБАРШИН: Системный покровитель
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1122
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.08.18 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надо другие национальности ставить везде,
наверху в том числе.
это понятно сразу было.
русских, украинцев, корейцев..
и знание казахского тут не причем..
его у нас тут и так знают немногие..
иначе все это превратилось в саке, маке, баке..
на уровне государства, области, города.
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§ Сыкымы
Re: Евгений ШИБАРШИН: Системный покровитель
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 377
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 30.08.18 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мдааа, ответсекретарь в МИДе, работник нескольких посольств, а затем и посол - не владеет ни одним иностранным языком - такое возможно только у нас. Моя бабушка 1912 г.р. не умела читать и писать, но дензнаки в руках пересчитывала очень шустро.
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* 211
Re: Евгений ШИБАРШИН: Системный покровитель
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4058
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.08.18 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи..
Мало ли кто ворует..
Прям тов. Шибаршин, открыл на что то глаза..
Один раз живем и на его месте точно так поступил бы каждый..
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§ Сыкымы
Евгений ШИБАРШИН: Системный покровитель
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 377
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 30.08.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
на его месте точно так поступил бы каждый...

"-Дааа... Бедняга... Ребята, на его месте должен был быть я...!!!
-Напьёшься - будешь!!!" (с)
Ты за каждого-то не отвечай, за себя пиши...
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§ Сыкымы
Re: Евгений ШИБАРШИН: Системный покровитель
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 377
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 30.08.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Прям тов. Шибаршин, открыл на что то глаза..

Цель статьи - не открыть кому-то там на что-там глаза. В ней, вообще-то основной вопрос задан. Читаешь только то, что выгодно тебе, потом попадаешь пальцем в небо... Попробуй ВСЮ статью прочитать и осмыслить.
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* 211
Евгений ШИБАРШИН: Системный покровитель
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4058
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.08.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Ты за каждого-то не отвечай, за себя пиши...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777067&topic_id=35394&forumid=1#777067

Каждый, каждый пользуется всеми теми благами, что позволяет ему государство, включая и хорошую зп и ведомственные даунхаусы, которые содержатся за счет того же бюджета..
И не нужно сочинять тут, что кто то отказывается от этих благ..
Ога, на автобусе поедет со всеми чиновник, которому дали водятела и авто за счет бюджета..
Ты что, тоже не гражданин Казахстана и не в курсях что вообще происходит тут у меня на Родине?
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