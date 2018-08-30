211 Евгений ШИБАРШИН: Системный покровитель #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4058

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:28 Цитата: Сыкымы:

Ты за каждого-то не отвечай, за себя пиши...



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777067&topic_id=35394&forumid=1#777067 Ты за каждого-то не отвечай, за себя пиши...Источник:

Каждый, каждый пользуется всеми теми благами, что позволяет ему государство, включая и хорошую зп и ведомственные даунхаусы, которые содержатся за счет того же бюджета..

И не нужно сочинять тут, что кто то отказывается от этих благ..

Ога, на автобусе поедет со всеми чиновник, которому дали водятела и авто за счет бюджета..

Ты что, тоже не гражданин Казахстана и не в курсях что вообще происходит тут у меня на Родине?