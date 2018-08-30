alex_60 Re: Евгений ШИБАРШИН: Системный покровитель #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1122

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:45 надо другие национальности ставить везде,

наверху в том числе.

это понятно сразу было.

русских, украинцев, корейцев..

и знание казахского тут не причем..

его у нас тут и так знают немногие..

иначе все это превратилось в саке, маке, баке..

на уровне государства, области, города.