Алиса Подвалы домов жителей Заречного «поплыли» после дождей #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4311

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:24 Цитата: Sniper:

Не каждый участок земли пригоден для строительства. Раньше сельчане скотину выпасали на этом месте.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777031&topic_id=35389&forumid=1#777031 Не каждый участок земли пригоден для строительства. Раньше сельчане скотину выпасали на этом месте.Источник:

судя по тому как у нас застраиваются микрорайоны новые - именно на подобных местах они и располагаются))))) Только этот "секрет", судя по всему, знает лишь та часть горожан, кто проживает не один десяток лет в городе)))) Однако, даже если они и "делятся" им, то их не "слышат" все равно)))



[Исправлено: Алиса, 30.08.2018 - 00:25]