211 Re: Ключи от новых квартир в Заречном вручил аким Костанайской... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4053

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:17 Такое ощЮщение, что дали бесплатно..

10 процентов это извините меня не два и даже не три, как в развитых странах, это на 350 процентов больше чем в Америке по моему..

А то и на все 900..

При том что зп у нас 200 евро, в Америке 5000..