Sniper Девушка пыталась покончить с собой и выпрыгнула из окна 4 этажа в Рудном #4





(Пользователи) Сообщений: 346

Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 09:20 Тут мне хочется сильно выматериться. Уже 4 года этот деятель не может даже выговорить два слова. Пакистан и Бахрейн. И понять значение этих слов. Плохая школа была на Узской колее.