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≡ Ключи от новых квартир в Заречном вручил аким Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ключи от новых квартир в Заречном вручил аким Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33553
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.18 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дом № 10 - на три подъезда, на каждой площадке и на каждом этаже по 4 квартиры: две однокомнатные и две двухкомнатные. У каждого подъезда - пандус с перилами, но дальше следует стандартный пролет ступенек к первому этажу.
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§ arman_kst
Re: Ключи от новых квартир в Заречном вручил аким Костанайской...
arman_kst


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Сообщений: 32
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 29.08.18 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздравляю. Мы 14 лет на съёмном жилье.
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§ 211
Re: Ключи от новых квартир в Заречном вручил аким Костанайской...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4053
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.08.18 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое ощЮщение, что дали бесплатно..
10 процентов это извините меня не два и даже не три, как в развитых странах, это на 350 процентов больше чем в Америке по моему..
А то и на все 900..
При том что зп у нас 200 евро, в Америке 5000..
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§ Sniper
Re: Ключи от новых квартир в Заречном вручил аким Костанайской...
Sniper


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Сообщений: 346
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 30.08.18 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я всегда думал, что ключи от квартиры можно и нужно получить только в ПКСК или у прораба. Мой знакомый счастливый обладатель в кавычках таких ключей. Уже полгода ходит в квартиру на Тарелочке.Что бы сделать 3 вещи. 3 П. Попить водички. Поспать. Покакать. Остальные радости жизни ему не доступны. Хотя за коммуналку дерут со дня приезда областного акима и ковровых дорожек. Прокуракерали а там хоть и не рассветай!!!
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§ Sniper
Re: Ключи от новых квартир в Заречном вручил аким Костанайской...
Sniper


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Сообщений: 346
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 30.08.18 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сначала пришлось ему делать этакий нормальненький ремонт в новой квартире в счет будущих платежей. Теперь газ им не дают. Изза полного отсутствия жильцов в квартирах.Получается парадокс. Как нормальные люди могут жить без горячей пищи и чая и кормить детей? Их купать? Отправлять в школу?
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§ alex_60
Ключи от новых квартир в Заречном вручил аким Костанайской области
alex_60


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Сообщений: 1122
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.08.18 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Сегодня квартиры получают многодетные матери, инвалиды, дети сироты, неполные семьи, государственные служащие, работники бюджетной сферы и другие категории.///

///- Очень рады, очень счастливы, море эмоций переполняет, - поделилась ///

сдача в аренду квартир .
причем тут "архимеды"?
арендовали квартиру.
у государства.
в чем счастье то?
какафония какая то.
в советское время квартиры бесплатно получали..
заработал- получи.

[Исправлено: alex_60, 30.08.2018 - 10:33]
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§ alex_60
Ключи от новых квартир в Заречном вручил аким Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1122
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.08.18 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
одно понятно.
там где умные люди в СССР не строили,
потому что знали что там строить нельзя,
в кз - "умные" строят именно там.
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