211 Праздник дыни и арбуза впервые пройдет в Костанае #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4051

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:04 Цитата: elektron:

Могу чего от головы посоветовать



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777037&topic_id=35385&forumid=1#777037 Могу чего от головы посоветоватьИсточник:

У вас по Германиям совершенно другое лечение, которое у нас не особо распространено..

Казалось бы, Барокамера..

От почек у нас вишневый морс был, арбуз, и канефрон..

Принимать все это после выпивки на следующий день..

Так вот, арбуз уже отпал..