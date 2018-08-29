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§ NG.kz
Ключи от новых квартир в Заречном вручил аким Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33549
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.18 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дом № 10 - на три подъезда, на каждой площадке и на каждом этаже по 4 квартиры: две однокомнатные и две двухкомнатные. У каждого подъезда - пандус с перилами, но дальше следует стандартный пролет ступенек к первому этажу.
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§ arman_kst
Re: Ключи от новых квартир в Заречном вручил аким Костанайской...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 31
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 29.08.18 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздравляю. Мы 14 лет на съёмном жилье.
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* 211
Re: Ключи от новых квартир в Заречном вручил аким Костанайской...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4051
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 30.08.18 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое ощЮщение, что дали бесплатно..
10 процентов это извините меня не два и даже не три, как в развитых странах, это на 350 процентов больше чем в Америке по моему..
А то и на все 900..
При том что зп у нас 200 евро, в Америке 5000..
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