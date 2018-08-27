Сергей_я Re: Новая брусчатка уже провалилась #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2561

Регистрация: 05.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:23 Даже страшно представить что будет дальше. В 9ке, вдоль Войнов-Интернационалистов сняли хороший асфальт и вот так же положили плитку. Что там с ней будет через год-два... А ведь это не центр, никто потом переделывать не будет.