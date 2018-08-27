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§ NG.kz
Новая брусчатка уже провалилась
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33549
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.08.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото новой брусчатки на перекрестке Баймагамбетова - Тауелсиздик, которая уже пошла волнами в "НГ" прислала читательница по имени Влада.
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§ Сергей_я
Re: Новая брусчатка уже провалилась
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2561
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 27.08.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже страшно представить что будет дальше. В 9ке, вдоль Войнов-Интернационалистов сняли хороший асфальт и вот так же положили плитку. Что там с ней будет через год-два... А ведь это не центр, никто потом переделывать не будет.
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§ Медный
Re: Новая брусчатка уже провалилась
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2432
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 27.08.18 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пик... пик...
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§ yudjin
Re: Новая брусчатка уже провалилась
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5497
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.08.18 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
В 9ке, вдоль Войнов-Интернационалистов сняли хороший асфальт

проиллюстрирую парадокс




посмотри... это хороший асфальт?...
Это отвратительный асфальт!... считают акиматовские освоители...
бабло жжёт ляжку, однако...
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§ bgb
Re: Новая брусчатка уже провалилась
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4018
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 28.08.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а кто же основной поставщик брусчатки?
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§ pro100tak
Re: Новая брусчатка уже провалилась
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 175
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 29.08.18 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
а кто же основной поставщик брусчатки?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32115?1535552105

Актюбинск, говорят.
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§ alex_60
Новая брусчатка уже провалилась
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1118
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.08.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изуродовали воинов с этой брусчаткой.
Это надо было еще суметь.
Канавы траншеи кучи мусора
За такое раньше в тюрьму садили.
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§ elektron
Новая брусчатка уже провалилась
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1855
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.08.18 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Изуродовали воинов с этой брусчаткой.Это надо было еще суметь. Канавы траншеи кучи мусораИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=777025&topic_id=35362&forumid=1&1535560334

Сегодня принято говорить не "дураки" а "энтузиасты".
Поэтому проблемы сегодня...
Это "энтузиасты" и "рельефы" :lol: ;-)
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§ elektron
Новая брусчатка уже провалилась
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1855
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.08.18 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
За такое раньше в тюрьму садили.Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35362&post_id=777027&order=0&viewmode=flat&pid=777025&forumid=1#777027

демократия и капитализм однако, нельзя так сегодня 8-)
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