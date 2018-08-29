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≡ Из-за антитеррористических учений будет ограничено движение транспорта в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Из-за антитеррористических учений будет ограничено движение транспорта в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33548
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.18 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По сообщению Костанайского оперативного штаба по борьбе с терроризмом, сегодня, 29 августа, в Костанае проводятся плановые антитеррористические учения. В связи с этим будет ограничено по некоторым улицам.
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§ Trueman4400
Re: Из-за антитеррористических учений будет ограничено движение...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 29.08.18 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо, что учатся только на учениях и нет реальных ситуаций. Не думаю, что их нет в природе, но пока справляются. Это главное.
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§ Трэвэл
Re: Из-за антитеррористических учений будет ограничено движение...
Трэвэл


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Сообщений: 57
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.08.18 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а чего в парадной форме, с медалями.

Для сведения: это не медали (скорее всего, даже не знаете, как они выглядят), а нагрудные знаки классности. Что такое классность, даже не буду объяснять, этого вам все равно не понять.
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§ alex_60
Из-за антитеррористических учений будет ограничено движение транспорта в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1117
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.08.18 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
даже не знаете, как они выглядят

Цитата:
Трэвэл:
этого вам все равно не понять.

Ты унизил сам себя.
Таким словесным поносом.
Но тебе этого не понять.
Однозначно.
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§ Menden1968
Из-за антитеррористических учений будет ограничено движение транспорта в Костанае
Menden1968


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Сообщений: 49
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.08.18 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну в той же России терракты совершали именно ее граждане..

По твоему Киргистан,Узбекистан и Тагжикистан это всё Россия всё понятно....Немного поройся в мозгах да прессе и откуда граждане совершавшие теракеты и всякие ячейки там граждане откуда...
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