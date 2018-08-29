Sniper Праздник дыни и арбуза впервые пройдет в Костанае #4





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 15:14 Цитата: таноми52:

Съел голодный карапуз

Спелый, сахарный арбуз.

И теперь у карапуза

Пузо, как и у арбуза



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776994&topic_id=35385&forumid=1#776994 Съел голодный карапузСпелый, сахарный арбуз.И теперь у карапузаПузо, как и у арбузаИсточник:

Ну надо подумать и о старшем поколении. Предлагаю организаторам праздника еще одно увлекательное зрелище. Бесплатную раздачу оставшихся арбузов и дынь пенсионерам.)))))))