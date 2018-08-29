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§ NG.kz
Праздник дыни и арбуза впервые пройдет в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33548
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.18 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Праздник дыни и арбуза пройдет 30 августа, в День Конституции, и в то же время он будет посвящен 15-летию таджикско-узбекской общины «Шарк». проводит мероприятие областной Дом Дружбы, который обещает много всего интересного.
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§ таноми52
Re: Праздник дыни и арбуза впервые пройдет в Костанае
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 122
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.08.18 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой чудесный праздник! А детишкам-то как будет интересно!

Съел голодный карапуз
Спелый, сахарный арбуз.
И теперь у карапуза
Пузо, как и у арбуза.
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§ Sniper
Re: Праздник дыни и арбуза впервые пройдет в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 341
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 29.08.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А люки люки не торопятся свой праздник делать....
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§ yudjin
Праздник дыни и арбуза впервые пройдет в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5497
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.08.18 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Съел голодный карапуз
Спелый, сахарный арбуз.
И теперь у карапуза
Пузо, как и у арбуза.


А еще, скажу ребята,
рядом должен быть сортир.
Ведь негоже сс...ть в бурьяне...
о чём министр говорил.
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§ Sniper
Праздник дыни и арбуза впервые пройдет в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 341
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 29.08.18 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Съел голодный карапуз
Спелый, сахарный арбуз.
И теперь у карапуза
Пузо, как и у арбуза

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776994&topic_id=35385&forumid=1#776994

Ну надо подумать и о старшем поколении. Предлагаю организаторам праздника еще одно увлекательное зрелище. Бесплатную раздачу оставшихся арбузов и дынь пенсионерам.)))))))
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§ 211
Праздник дыни и арбуза впервые пройдет в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4045
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.08.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хеллоуин вроде в другой день?
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