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§ NG.kz
Девушка пыталась покончить с собой и выпрыгнула из окна 4 этажа в Рудном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33548
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом происшествии "НГ" сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. 29 августа, в 04.42, в Рудном из четырехэтажного дома по ул. Мира, из окна 4 этажа, выпала 27-летняя девушка.
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§ 211
Re: Девушка пыталась покончить с собой и выпрыгнула из окна 4...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4045
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.08.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прям перед вытрезвителем практически..
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