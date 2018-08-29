/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Набережная - лицо нашего города		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Набережная - лицо нашего города
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33548
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.18 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Набережная Шагала. Неоднократно акимы города и области говорили, что первая набережная в Костанае, это его лицо. То, что первое видит гость нашего города. И первое место, в которое его обычно приводят, чтобы показать красоты города. Но вот беда: лицо то грязное.
Читать новость

§ antonK
Re: Набережная - лицо нашего города
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 763
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 29.08.18 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цветущая вода, вполне, симпатично смотрится, осень, слегка заросший прудик) Глядишь у кого стих родится :-)
Профайл

§ alex_60
Re: Набережная - лицо нашего города
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1117
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.08.18 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рухани жаңғыру. так понимаю.
на таких местах, как эти фото, надо
ставить большими буквами плакаты- Рухани жаңғыру.
а не рядом с клумбами цветов в городе.
Профайл

§ Sniper
Набережная - лицо нашего города
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 341
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 29.08.18 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
antonK:
Цветущая вода, вполне, симпатично смотрится, осень, слегка заросший прудик) Глядишь у кого стих родится

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776954&topic_id=35379&forumid=1#776954

Так оно и будет. Раньше в Курган баржи плоскодонки зерно и муку из города возили. Всю воду Каратомар забирает. Еще неизвестно что туда кидают. Что то больно тихо живут. Выпустите из него всю воду. ССГОК предприятие частное. Пусть решает само свои проблемы. Может наконец научатся пользоваться оборотной водой. Вон сколько вокруг города пустых и заброшенных карьеров. Пусть заполняют их весной и пользуются круглый год. 8-) 8-) 8-) 8-) :-o
Профайл

§ 211
Re: Набережная - лицо нашего города
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4045
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.08.18 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди-Лицо нашего города..
А То, что они делают, уже вторично..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 128
Пользователей: 0
Всего: 128

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх