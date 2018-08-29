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≡ Из-за антитеррористических учений будет ограничено движение транспорта в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Из-за антитеррористических учений будет ограничено движение транспорта в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33544
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.18 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По сообщению Костанайского оперативного штаба по борьбе с терроризмом, сегодня, 29 августа, в Костанае проводятся плановые антитеррористические учения. В связи с этим будет ограничено по некоторым улицам.
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§ drakon
Re: Из-за антитеррористических учений будет ограничено движение...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14411
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.08.18 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего, легко - в Учениях,
тяжело в бою... :lol:
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§ alex_60
Re: Из-за антитеррористических учений будет ограничено движение...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1114
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.08.18 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
конечно, пол города перекрыто ремонтом,
надо еще учениями пару улиц закрыть.
нашли время, как в засаде сидели.
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§ Sniper
Re: Из-за антитеррористических учений будет ограничено движение...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 337
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 29.08.18 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ничего, легко - в Учениях,
тяжело в бою... :lol:

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32142

ну, а тебе зачем это надо....
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§ bgb
Re: Из-за антитеррористических учений будет ограничено движение...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4018
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 29.08.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на последнем фото: интересно, что сказал подполковник майору? 8-)
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§ drakon
Re: Из-за антитеррористических учений будет ограничено движение...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14411
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.08.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он сказал: "че стоишь тут"? Через этот "противотанковый
Ров ни один террорист- не проедет и не
Пройдет... 8-)
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§ Сергей_я
Re: Из-за антитеррористических учений будет ограничено движение...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2560
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 29.08.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По легенде, террористы напали на Дворец спорта. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32142

а вдруг победят они :-o
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§ Strannik
Re: Из-за антитеррористических учений будет ограничено движение...
Strannik


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 29.08.18
Отправлено: 29.08.18 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Благодаря правительству РК, которое проводит антитеррористические учения, у нас нет террористических атак, как в других странах!!! Да, затруднено движение, перекрыты частично улицы, но а как вы хотели? Спокойно передвигаться на дорогах, не опасаясь за свою жизнь и при этом ничего не делая???
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§ alex_60
Из-за антитеррористических учений будет ограничено движение транспорта в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1114
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.08.18 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а чего в парадной форме, с медалями.
так положено что ли ?
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