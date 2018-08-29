Strannik Re: Из-за антитеррористических учений будет ограничено движение... #7





(Пользователи) Сообщений: 1

Регистрация: 29.08.18 (Пользователи) Отправлено: - 14:35 Благодаря правительству РК, которое проводит антитеррористические учения, у нас нет террористических атак, как в других странах!!! Да, затруднено движение, перекрыты частично улицы, но а как вы хотели? Спокойно передвигаться на дорогах, не опасаясь за свою жизнь и при этом ничего не делая???