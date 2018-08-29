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§ NG.kz
Умер известный костанайский художник Руслан Цечоев
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33544
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.08.18 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руслан Цечоев в 50 лет перенес инсульт с последствиями. Страдал амнезией, гипертонией. Временами у него случались приступы, как при эпилепсии. В последние годы он почти не писал картины - не позволяло здоровье.
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§ Sniper
Re: Умер известный костанайский художник Руслан Цечоев
Sniper


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Сообщений: 337
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 29.08.18 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В каких страшных условиях вынуждены работать известные костанайские художники!!! Узнаю бышее здание автодорожного техникума по адресу Введенская, 39. Сто лет уже без ремонта и реконструкции. Лестница деревянная. Как в старых двухэтажках.
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§ Алиса
Re: Умер известный костанайский художник Руслан Цечоев
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4310
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 29.08.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коты у него офигенные!!!!!

Царствие небесное!!!!!
:-(
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§ bgb
Re: Умер известный костанайский художник Руслан Цечоев
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4018
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 29.08.18 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, у него кошки с человеческими глазами...
такой человек не может быть злым или плохим!
пусть аллах примет и упокоит его душу!
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* Гога
Re: Умер известный костанайский художник Руслан Цечоев
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 29.08.18 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё один одноклассник ушёл .Хороший был человек ! Часто спорили с ним , обсуждая искусство .Мир праху ему .
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