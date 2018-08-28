211 Самое дешевое жильё по программе "7-20-25" покупают костанайцы #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4036

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:55 Цитата: Menden1968:

Тебе не угодишь....что можно купить ...в районе аэропорта в подвале с водой ,и лягушек можешь разводить или треснувшие дома на дизельном выиграешь тендер и будешь же дома



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776927&topic_id=35373&forumid=1&1535471305 Тебе не угодишь....что можно купить ...в районе аэропорта в подвале с водой ,и лягушек можешь разводить или треснувшие дома на дизельном выиграешь тендер и будешь же домаИсточник:

Не поверишь, по этой бы программе купил бы не глядя практически..

Из учета 200 тысяч один квадрат..

Мне разницы нет, сдал бы ее и она отбивала бы сама свое и сама бы за себя платила и еще бы оставалось..

Неполных 43000 в месяц на 25 лет плюс те 20 процентов первоначалки..

Сдал бы тысяч за 70 минимум..