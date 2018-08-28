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§ NG.kz
Сдать кровь просит костанайцев областной центр крови
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33537
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.08.18 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как говорится в сообщении областного центра крови, пациентам Рудненской и Костанайских городской и областной больниц
необходима I (O) первая, II (A) вторая и IV( AB) четвёртая группы крови с отрицательным Rh(-) резус фактором.
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§ bgb
Re: Сдать кровь просит костанайцев областной центр крови
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4016
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 28.08.18 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
им надо, а я должен переться куда-то?
многие люди не против сдать кровь, но надо же думать, как ее принять!
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§ 211
Re: Сдать кровь просит костанайцев областной центр крови
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4036
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.08.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше на Дизельном за 400 грамм крови два дня отгула давали..
Сейчас в денежном эквиваленте это примерно 10-15 тысяч тенге..
Есть пенсионный фонд, спасающий Банки, так вот, пусть дает нам денег, чтобы спасти людей..
За все нужно платить.
Это Америка, страна возможностей..
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§ bgb
Сдать кровь просит костанайцев областной центр крови
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4016
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 28.08.18 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Есть пенсионный фонд, спасающий Банки,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776873&topic_id=35371&forumid=1#776873

точно! назвать "банк крови второго уровня")))
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