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≡ Самое дешевое жильё по программе "7-20-25" покупают костанайцы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Самое дешевое жильё по программе "7-20-25" покупают костанайцы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33537
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.08.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ряды регионов с самым недорогим жильем также вошли Актау и Акмолинская область. А вот самое дорогое жильё по программе "7-20-25" приобретают астанчане. Всего от казахстанцев принято 1803 заявок.
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§ MedVed820607
Re: Самое дешевое жильё по программе "7-20-25"...
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 72
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 28.08.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отсюда вывод. Самая маленькая покупательская способность в Костанае. Т.к. себестоимость материалов и соответственно жилья +/- одинаковая по Казахстану
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§ Lamka
Re: Самое дешевое жильё по программе "7-20-25"...
Lamka


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 297
Регистрация: 28.02.13
Отправлено: 28.08.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошу именно тех, кто "взял" квартиру по этой программе показать в цифрах расклад ниже в комментариях... было бы наглядно и полезно сравнить...
Стоимость 15 000 000
Займ 12 000 000
Первонач. 3 000 000
Срок 15 лет
Ежемесячно ???
Процент писать не надо можно и так высчитать...
Сколько банк берёт (если берёт) за оформление/страховку и т.д.
Вот такая информация, от тех кто брал, крайне интересна...
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§ 211
Re: Самое дешевое жильё по программе "7-20-25"...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4036
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.08.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что можно купить на 7 400 000?
Полторы комнаты?
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§ Menden1968
Самое дешевое жильё по программе "7-20-25" покупают костанайцы
Menden1968


(Пользователи)
Сообщений: 48
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.08.18 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что можно купить на 7 400 000?
Полторы комнаты?

Тебе не угодишь....что можно купить ...в районе аэропорта в подвале с водой ,и лягушек можешь разводить или треснувшие дома на дизельном выиграешь тендер и будешь же дома разбирать.....бизнес...как ни как..
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§ 211
Самое дешевое жильё по программе "7-20-25" покупают костанайцы
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4036
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.08.18 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
Тебе не угодишь....что можно купить ...в районе аэропорта в подвале с водой ,и лягушек можешь разводить или треснувшие дома на дизельном выиграешь тендер и будешь же дома

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776927&topic_id=35373&forumid=1&1535471305

Не поверишь, по этой бы программе купил бы не глядя практически..
Из учета 200 тысяч один квадрат..
Мне разницы нет, сдал бы ее и она отбивала бы сама свое и сама бы за себя платила и еще бы оставалось..
Неполных 43000 в месяц на 25 лет плюс те 20 процентов первоначалки..
Сдал бы тысяч за 70 минимум..
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§ Menden1968
Re: Самое дешевое жильё по программе "7-20-25"...
Menden1968


(Пользователи)
Сообщений: 48
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.08.18 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сдал бы тысяч за 70 минимум..

И найдутся за 70 снять .....кошмар!!!!!
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§ Victor Yang
Самое дешевое жильё по программе "7-20-25" покупают костанайцы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10887
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.08.18 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
А что можно купить на 7 400 000?
Полторы комнаты?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776943&topic_id=35373&forumid=1&1535478743

Однушку 40 квадратов по 160 за квадрат. Двушки идут от 60,вроде - уже не получится.
Цитата:
Menden1968:
Сдал бы тысяч за 70 минимум..

И найдутся за 70 снять .....кошмар!!!!!

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776943&topic_id=35373&forumid=1&1535478743

Если смотреть с точки зрения бизнеса - дешевле сдавать - не выгодней депозита. Выгода разве что в том что тенге обесценивается, а недвижимость - нет. Потому у нас спрос на аренду выше предложения.
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§ Victor Yang
Самое дешевое жильё по программе "7-20-25" покупают костанайцы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10887
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.08.18 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lamka:

Процент писать не надо можно и так высчитать...


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35373&post_id=776945&order=0&viewmode=flat&pid=776943&forumid=1#776945

А что его высчитывать? Он в программе указан - 7%. На 25 лет прикидывал себе - 50 тысяч в месяц выходило. Первые лет 7-8 сложно, потом будет как сейчас 20-30 тыс.
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§ 211
Самое дешевое жильё по программе "7-20-25" покупают костанайцы
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4036
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.08.18 - 00:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
найдутся за 70 снять .....кошмар!!!!!

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776947&topic_id=35373&forumid=1&1535481360

Рудный, где кроме ГОКа нет ничего..
Умудряюсь сдавать по 75 тысяч, а иногда и по 150..
Какие то жалкие хрущевки по 3 миллиона тенге..
В Костанае, если заняться, и по 200 можно сдать на месяц..
У меня там 30 квадратов за 55 тысяч очередь во время сдачи за полчаса и звонят со всего КЗ..
Ну и это я как говорится начхал на эти хаты, главное у меня в Рудном..
А так по суткам у меня по 10 тысяч в лет уйдет около Цума Мечети..
Вот и считай..
А потому многие берут не глядя на потопы, затопы, щели какие то..
Все окупается..
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