211 В Казахстане самозанятых переименовали в независимых работников #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4036

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:24 Независимый это как?

Независимый от налогов, от штрафов, от пенсионного фонда и тд и тп?

От куда то быстро бегущих цен, от доллара наконец?

Каждый зависит в этой стране от в его этого, кто больше, кто меньше, но зависит..