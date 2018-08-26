/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Таксист из Уральска добился вскрытия трассы международного значения		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Таксист из Уральска добился вскрытия трассы международного значения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33537
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таксист из Уральска Андрей Стариченков написал письмо в блог министра по инвестициям и развитию Жениса Касымбека, в котором высказал сомнения в качестве ремонта дороги международного значения Уральск - Саратов.
Читать новость

* 211
Re: Таксист из Уральска добился вскрытия трассы международного...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4033
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.08.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И что, Андрей сам хочет стать асфальтоукладчиком и сделать 50 см?
Профайл

§ bgb
Re: Таксист из Уральска добился вскрытия трассы международного...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4014
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 26.08.18 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а у нас как с качеством асфальта и технологией его укладки?
Профайл

§ bgb
Re: Таксист из Уральска добился вскрытия трассы международного...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4014
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 26.08.18 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хотя, если вчитаться, то возникает ощущение, что подрядчики работают себе в убыток...
Профайл

* 211
Re: Таксист из Уральска добился вскрытия трассы международного...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4033
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 26.08.18 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
А если асфальтоукладчики начнут проверять всех таксистов, у таксистов сегодня что, все в порядке и клиенты не гибнут в их авариях и не ломают позвонки?
У каждого таксиста авто выкрашено в соответствующий цвет, они не снимают шашечки, взяв клиентика, скрываясь от взора гайцев, стоят в такси счетчики, платят страховки на пассажиров?
Профайл

§ Sniper
Re: Таксист из Уральска добился вскрытия трассы международного...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 327
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 27.08.18 - 05:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну все понятно. Почему дорога.Сами себе коряво проектируем. Что бы женишек-родственник не перетрудился на строительстве, и деньжат хорошо заработал.В Киргизии проектирование такой же доверили по международному конкурсу японской фирме. Подрядчик строительства японская фирма завезла суперсовременные асфальтовые заводы и современные материлы. Субподрядчиком выступают китайские фирмы.Которым японцы доверили принять участие в строительстве. Под полным контролем японцев. Тут наши архимеды похваляются слоем асфальта 31 см. Киргизы решили построить трассу для крупнотожанных грузовиков.Толщина дорожного покрытия должна быть 1 метр!!! В пять слоев. Каждый слой выполняет свою работу.Такая трасса прослужит для настоящего хозяйна не один десяток лет.Нашим акимам и акимчикам это нафик не нужно. Короче обдурили по полной нашего активиста.
Профайл

§ Тот самый
Re: Таксист из Уральска добился вскрытия трассы международного...
Тот самый


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 27.08.18 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Хех..
А если асфальтоукладчики начнут проверять всех таксистов, у таксистов сегодня что, все в порядке и клиенты не гибнут в их авариях и не ломают позвонки?
У каждого таксиста авто выкрашено в соответствующий цвет, они не снимают шашечки, взяв клиентика, скрываясь от взора гайцев, стоят в такси счетчики, платят страховки на пассажиров?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32103


Вы не путайте: дорогу строят на бюджетные деньги, их получают с нас и бизнеса налогами. Поэтому любой и может потребовать проверить _насколько хорошо_ строят на его деньги. Таксисты эту дорогу оплатили налогом на прибыль, налогом на транспорт и акцизами на бензин.

С таксиста пусть его клиенты спрашивают, которые также платят ему свои деньги. А если показалось не достаточно желтым/безопасным такси, то можно и вообще не ехать.

Здесь же мы (народ) вообще никак не участвуем в выборе исполнителя/подрядчика и должны либо полагаться на выбор наших слуг (чиновников) и смириться с тем, что нас обманули, либо проверять как раз вот таким образом, а не молчать в тряпочку когда есть сомнения.

Так что дядька-таксист, я считаю, молодец. Даже если в этот раз не сперли, то может в следующий раз побоятся. И министерство молодцы, что организовали проверку.

А проект, по которому сразу и предусмотрено переделать в будущем - дерьмовый. Хорошие проекты учитывают всё, вплоть до количества шурупов при постройке зданий.
Профайл

* 211
Таксист из Уральска добился вскрытия трассы международного значения
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4033
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 27.08.18 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Таксисты эту дорогу оплатили налогом на прибыль, налогом на транспорт и акцизами на бензин

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776830&topic_id=35355&forumid=1&1535364953

Нет.
Если и платят таксисты, то примерно их наберется процента 3 от силы, и то с нарушениями ведется все..
Для начала пусть проверит своих так сказать коллег..
На такси людей тоже много разбивается..
А клиент ты или нет, того же такси или этой дороги, ровным счетом ничего не значит..
Каждый ездил когда то на такси, но не каждый по этой дороге..
Так что работа такси так же важна для всех..
Профайл

§ dispetcher231
Re: Таксист из Уральска добился вскрытия трассы международного...
dispetcher231


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 03.08.18
Отправлено: 28.08.18 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да это стопудово показуха чтоб успокоить граждан что любой может обратиться и его выслушают ипсравять и т.д. типо у нас есть демократия
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: 211, alex_60

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 153
Пользователей: 1
Всего: 154

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх