Тот самый Re: Таксист из Уральска добился вскрытия трассы международного... #6





(Пользователи) Сообщений: 23

Регистрация: 31.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 15:55 Цитата: 211:

Хех..

А если асфальтоукладчики начнут проверять всех таксистов, у таксистов сегодня что, все в порядке и клиенты не гибнут в их авариях и не ломают позвонки?

У каждого таксиста авто выкрашено в соответствующий цвет, они не снимают шашечки, взяв клиентика, скрываясь от взора гайцев, стоят в такси счетчики, платят страховки на пассажиров?



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32103 Хех..А если асфальтоукладчики начнут проверять всех таксистов, у таксистов сегодня что, все в порядке и клиенты не гибнут в их авариях и не ломают позвонки?У каждого таксиста авто выкрашено в соответствующий цвет, они не снимают шашечки, взяв клиентика, скрываясь от взора гайцев, стоят в такси счетчики, платят страховки на пассажиров?Источник:



Вы не путайте: дорогу строят на бюджетные деньги, их получают с нас и бизнеса налогами. Поэтому любой и может потребовать проверить _насколько хорошо_ строят на его деньги. Таксисты эту дорогу оплатили налогом на прибыль, налогом на транспорт и акцизами на бензин.



С таксиста пусть его клиенты спрашивают, которые также платят ему свои деньги. А если показалось не достаточно желтым/безопасным такси, то можно и вообще не ехать.



Здесь же мы (народ) вообще никак не участвуем в выборе исполнителя/подрядчика и должны либо полагаться на выбор наших слуг (чиновников) и смириться с тем, что нас обманули, либо проверять как раз вот таким образом, а не молчать в тряпочку когда есть сомнения.



Так что дядька-таксист, я считаю, молодец. Даже если в этот раз не сперли, то может в следующий раз побоятся. И министерство молодцы, что организовали проверку.



А проект, по которому сразу и предусмотрено переделать в будущем - дерьмовый. Хорошие проекты учитывают всё, вплоть до количества шурупов при постройке зданий.