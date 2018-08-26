Таксист из Уральска добился вскрытия трассы международного значения
Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33537
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.18 - 12:30
Таксист из Уральска Андрей Стариченков написал письмо в блог министра по инвестициям и развитию Жениса Касымбека, в котором высказал сомнения в качестве ремонта дороги международного значения Уральск - Саратов. Читать новость
Хех.. А если асфальтоукладчики начнут проверять всех таксистов, у таксистов сегодня что, все в порядке и клиенты не гибнут в их авариях и не ломают позвонки? У каждого таксиста авто выкрашено в соответствующий цвет, они не снимают шашечки, взяв клиентика, скрываясь от взора гайцев, стоят в такси счетчики, платят страховки на пассажиров?
Ну все понятно. Почему дорога.Сами себе коряво проектируем. Что бы женишек-родственник не перетрудился на строительстве, и деньжат хорошо заработал.В Киргизии проектирование такой же доверили по международному конкурсу японской фирме. Подрядчик строительства японская фирма завезла суперсовременные асфальтовые заводы и современные материлы. Субподрядчиком выступают китайские фирмы.Которым японцы доверили принять участие в строительстве. Под полным контролем японцев. Тут наши архимеды похваляются слоем асфальта 31 см. Киргизы решили построить трассу для крупнотожанных грузовиков.Толщина дорожного покрытия должна быть 1 метр!!! В пять слоев. Каждый слой выполняет свою работу.Такая трасса прослужит для настоящего хозяйна не один десяток лет.Нашим акимам и акимчикам это нафик не нужно. Короче обдурили по полной нашего активиста.
211: Хех.. А если асфальтоукладчики начнут проверять всех таксистов, у таксистов сегодня что, все в порядке и клиенты не гибнут в их авариях и не ломают позвонки? У каждого таксиста авто выкрашено в соответствующий цвет, они не снимают шашечки, взяв клиентика, скрываясь от взора гайцев, стоят в такси счетчики, платят страховки на пассажиров?
Вы не путайте: дорогу строят на бюджетные деньги, их получают с нас и бизнеса налогами. Поэтому любой и может потребовать проверить _насколько хорошо_ строят на его деньги. Таксисты эту дорогу оплатили налогом на прибыль, налогом на транспорт и акцизами на бензин.
С таксиста пусть его клиенты спрашивают, которые также платят ему свои деньги. А если показалось не достаточно желтым/безопасным такси, то можно и вообще не ехать.
Здесь же мы (народ) вообще никак не участвуем в выборе исполнителя/подрядчика и должны либо полагаться на выбор наших слуг (чиновников) и смириться с тем, что нас обманули, либо проверять как раз вот таким образом, а не молчать в тряпочку когда есть сомнения.
Так что дядька-таксист, я считаю, молодец. Даже если в этот раз не сперли, то может в следующий раз побоятся. И министерство молодцы, что организовали проверку.
А проект, по которому сразу и предусмотрено переделать в будущем - дерьмовый. Хорошие проекты учитывают всё, вплоть до количества шурупов при постройке зданий.
Нет. Если и платят таксисты, то примерно их наберется процента 3 от силы, и то с нарушениями ведется все.. Для начала пусть проверит своих так сказать коллег.. На такси людей тоже много разбивается.. А клиент ты или нет, того же такси или этой дороги, ровным счетом ничего не значит.. Каждый ездил когда то на такси, но не каждый по этой дороге.. Так что работа такси так же важна для всех..
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.