alex_60 По всей стране 2 туалета для путешественников соответствуют нормам - Кожагапанов #24





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1107

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:01 Каерак- ЛИЦО КАЗАХСТАНА,

тут один архимед пытался задавить санкциями кафе какое то

на федоровской трассе при вьезде, то ли цвет был не тот,

то ли выглядел не как макдональдс.

а этот архимед в упор не видит туалет в каераке.

а куда он ходит если едет к акиму Челябинска например?

в Бугристом? или биотуалет с собой возит?

а как же "инвесторы" к нам будут ездить?

при таком туалете в каераке.

понятно что телевизоры в Белоруссии они будут собирать.

инвесторы.

зато фонари на Карбышева для " инвесторов" и мраморную брусчатку -

дело которое дает в карман.. и "инвесторы " тут не причем.

а туалет.

ну его нафик.

не принято в кз туалеты строить.

и в " модернизации общественного сознания» про это не слова.