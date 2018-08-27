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≡ По всей стране 2 туалета для путешественников соответствуют нормам - Кожагапанов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
По всей стране 2 туалета для путешественников соответствуют нормам - Кожагапанов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33537
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.08.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как рассказал вице-министр культуры и спорта Ерлан Кожагапанов, для развития придорожного сервиса в Казахстане решено субсидировать бизнесу содержание туалетов.
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§ amduscias
Re: По всей стране 2 туалета для путешественников соответствуют...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6279
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 28.08.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи (с)! через каждые 50 км им туалет подавай. Сначала пусть на Кайраке, например, попробуют свой туалет открыть. Почему он у них постоянно на замке? Пусть их заставят открыть. Помню стояли в колонне часа три не меньше. Подъехали два чеха на мотоциклах, путешественники. Было прямо страшно, что они сейчас ломанутся в то убожество страшенное, которое там на улице имеется. Вот стыдно то было бы за страну. Но, они не решились, видать издалека поняли, что там может ожидать бесстрашных байкеров. Всё-таки интересно, почему на бугристом туалет всегда работает, а на Кайраке всегда закрыт? И когда эта дикость кончится?
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§ Sniper
По всей стране 2 туалета для путешественников соответствуют нормам - Кожагапанов
Sniper


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Сообщений: 327
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 28.08.18 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
быть еще и биде с теплой водой..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776898&topic_id=35363&forumid=1#776898

а что ты собрался делать в этом биде? Подозрительно это. В мусульманском Бахрейне биде стоят только в индивидуальных туалетных комнатах. На пляже, через каждые 100-200 метров стоят общие купальни с холодной и теплой водой и туалетом. На таком же расстоянии установлены бетонные колпаки-грибочки для легкого перекуса. Вода в заливе такая соленная, что пока не примешь душ в купальне, невозможно доехать до дома. Глаза щиплет. За чистотой и порядком на пляже и в этих помещениях наблюдают рабочие индусы. Они даже просят оставлять свой мусор на месте потребления пищи. Наверное, боятся попасть под сокращение)))) Тамошние акиматовцы не дремлют))))
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§ drakon
По всей стране 2 туалета для путешественников соответствуют нормам - Кожагапанов
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14408
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.08.18 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Бахрейне биде

Ну прямо - бида, с вашим биде... :lol:
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§ Sniper
По всей стране 2 туалета для путешественников соответствуют нормам - Кожагапанов
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 327
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 28.08.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
а что ты собрался делать в этом биде? Подозрительно это

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776905&topic_id=35363&forumid=1#776905

это подсказывает мой внук. Спроси, говорит у дяди Марика? Может, у него все по другому? )))))))))
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§ Menden1968
Re: По всей стране 2 туалета для путешественников соответствуют...
Menden1968


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Сообщений: 47
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.08.18 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
. Всё-таки интересно, почему на бугристом туалет всегда работает, а на Кайраке всегда закрыт?

Какой то глупый вопрос почему там работает а там не работает всё очень просто,на той стороне достаточно удобрений а на другой видемо таковых нету.А если серьёзно то это стыд и позор там в этот клозет зайти невозможно. Да что здесь далеко ходить прилител как то из столицы в наш аэропорт вышел с самолёта и решил сходить захожу а там бумаги немааааа......ха...ха..ха...
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* alex_60
По всей стране 2 туалета для путешественников соответствуют нормам - Кожагапанов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1107
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.08.18 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Всё-таки интересно, почему на бугристом туалет всегда работает, а на Кайраке всегда закрыт?

Какой то глупый вопрос почему там работает

Ответ простой. Там Россия, здесь Казахстан.
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§ таноми52
Re: По всей стране 2 туалета для путешественников соответствуют...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 120
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.08.18 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
amduscias:
Всё-таки интересно, почему на бугристом туалет всегда работает, а на Кайраке всегда закрыт? И когда эта дикость кончится?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32117&start=0#comment_1


Тоже всегда ЭТО возмущало! Полнейшее отсутствие цивилизации, как в постапокалиптическом обществе. И это в пограничном пункте - лице страны! Или погранцам "лицо" до лампочки, или даже понятия о "пограничном" сервисе не имеют
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§ elektron
По всей стране 2 туалета для путешественников соответствуют нормам - Кожагапанов
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1852
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.08.18 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А зачем в туалетах вообще горячая вода не понятно?
Цитата:
таноми52:
И это в пограничном пункте - лице страны! Или погранцам "лицо" до лампочкиИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776928&topic_id=35363&forumid=1&1535469567

Да ладно, когда "оно"- лицо их интересовало? Стрегут как могут.
Хотя бы немного "цивилизации" обеспечили бы, уже было б в радость.
А так остаётся как во Франции, где разрешили мужчинам писать в городе во вроде "специальных" кустах ,правда в Париже вроде только. А вот женщинам куда ходить не понятно?
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* 211
По всей стране 2 туалета для путешественников соответствуют нормам - Кожагапанов
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4033
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.08.18 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
что ты собрался делать в этом биде? Подозрительно

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776931&topic_id=35363&forumid=1#776931

Ты что, после туалета не моешься?
Грех это..
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* alex_60
По всей стране 2 туалета для путешественников соответствуют нормам - Кожагапанов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1107
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.08.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каерак- ЛИЦО КАЗАХСТАНА,
тут один архимед пытался задавить санкциями кафе какое то
на федоровской трассе при вьезде, то ли цвет был не тот,
то ли выглядел не как макдональдс.
а этот архимед в упор не видит туалет в каераке.
а куда он ходит если едет к акиму Челябинска например?
в Бугристом? или биотуалет с собой возит?
а как же "инвесторы" к нам будут ездить?
при таком туалете в каераке.
понятно что телевизоры в Белоруссии они будут собирать.
инвесторы.
зато фонари на Карбышева для " инвесторов" и мраморную брусчатку -
дело которое дает в карман.. и "инвесторы " тут не причем.
а туалет.
ну его нафик.
не принято в кз туалеты строить.
и в " модернизации общественного сознания» про это не слова.
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* alex_60
По всей стране 2 туалета для путешественников соответствуют нормам - Кожагапанов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1107
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.08.18 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
правда в Париже вроде только


Ну в Париже на Площади Республики я на колесо автобуса ходил,
да много где там пометил. да и в других городах Европы.
организм если требует,а до макдональдсов, заправок и и вокзалов далеко,
что делать.
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* alex_60
По всей стране 2 туалета для путешественников соответствуют нормам - Кожагапанов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1107
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.08.18 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А зачем в туалетах вообще горячая вода не понятно?/quote]

да хрень какую то несут.
SPA салоны при туалетах .. скоро захотят.
при отсутствии туалетов.
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