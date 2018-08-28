211 Re: 44 пьяных водителя задержала полиция за 3 дня в Костанайской... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4033

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:09 Что то по А показали что в Рудном накрыли более 30ти человек бывших полицейских во главе с капитаном А.., который вымогает деньги у рудничан и в Германии и в Старом Осколе и в Челябинске по 200 тысяч долларов США..

Короче работает он по всему миру и крышуют его высокопоставленные чиновники..

Он отлавливает детей ихних, занимается детской проституцией, сжигает дома неугодных..