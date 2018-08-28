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§ NG.kz
44 пьяных водителя задержала полиция за 3 дня в Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33537
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.08.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В преддверии Дня Конституции в Костанайской области проходило ОПМ "Правопорядок". Все силы полиции были направлены на то, чтобы очистить город от правонарушителей перед большими праздниками.
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§ Menden1968
Re: 44 пьяных водителя задержала полиция за 3 дня в Костанайской...
Menden1968


(Пользователи)
Сообщений: 47
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.08.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
. Установлено, что 21-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. В ходе разбирательства выяснили, что ГАЗель он угнал.

День конституции отметил выпил и угнал.....следовало бы в честь такого дня понять и простить.
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* 211
Re: 44 пьяных водителя задержала полиция за 3 дня в Костанайской...
211


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Сообщений: 4033
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.08.18 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то по А показали что в Рудном накрыли более 30ти человек бывших полицейских во главе с капитаном А.., который вымогает деньги у рудничан и в Германии и в Старом Осколе и в Челябинске по 200 тысяч долларов США..
Короче работает он по всему миру и крышуют его высокопоставленные чиновники..
Он отлавливает детей ихних, занимается детской проституцией, сжигает дома неугодных..
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* 211
44 пьяных водителя задержала полиция за 3 дня в Костанайской области
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4033
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.08.18 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну это на васап пришло..
Потому что этого чела я знаю..
На которого наехали..
Очень крутой он тут..
Достали видать..
А, не телеканал А, а какой то РТН..
Сейчас подсмотрел..

[Исправлено: 211, 28.08.2018 - 22:15]
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