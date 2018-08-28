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≡ Более 10 млрд тенге потратит ГКП «Костанай-Су» на реконструкцию и модернизацию объектов в ближайшие 5 лет		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Более 10 млрд тенге потратит ГКП «Костанай-Су» на реконструкцию и модернизацию объектов в ближайшие 5 лет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33536
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.08.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ГКП «Костанай-Су» продолжает реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения за счет заемных средств. По программе «Нурлы жол» все средства в сумме 3,7 млрд тенге уже освоены.
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§ Сыкымы
Re: Более 10 млрд тенге потратит ГКП «Костанай-Су» на...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 367
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 28.08.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По инвестиционной программе на ремонт сетей за счет средств из прибыли предприятия в этом году потратим 729 Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32132

Читай - из кармана потребителей.
Цитата:
платят за 1 куб холодной воды 95,16 тенге (с НДС), в 2021 году будут платить 121,85 тенге (с НДС). Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32132

А на цифровизацию сколь потратили или планируете потратить?
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