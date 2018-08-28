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§ NG.kz
В Казахстане самозанятых переименовали в независимых работников
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33536
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.08.18 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Минтруда разработало законопроект, в котором на смену понятия "самозанятый" пришло определение "независимый работник". В законопроекте о формализации занятости Минтруда разграничит категории населения, которые относятся к этому понятию.
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§ Sniper
Re: В Казахстане самозанятых переименовали в независимых...
Sniper


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Сообщений: 327
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 28.08.18 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тунеядцами раньше называли таких людей. И особо с ними не чикались. Пара заявлений от соседей и бегом на казенные на нары!!!
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§ Victor Yang
В Казахстане самозанятых переименовали в независимых работников
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10885
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.08.18 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Тунеядцами раньше называли таких людей.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776912&topic_id=35376&forumid=1#776912

Каких? Которые на себя работают? Ты статью вообще читал?
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§ Sniper
В Казахстане самозанятых переименовали в независимых работников
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 327
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 28.08.18 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждая работа имеет свое название. И с нее должны платиться налоги. Остальное. Жалкие попытки властей скрыть масштабы безработицы в стране.
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