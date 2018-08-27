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≡ По всей стране 2 туалета для путешественников соответствуют нормам - Кожагапанов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
По всей стране 2 туалета для путешественников соответствуют нормам - Кожагапанов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33536
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.08.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как рассказал вице-министр культуры и спорта Ерлан Кожагапанов, для развития придорожного сервиса в Казахстане решено субсидировать бизнесу содержание туалетов.
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§ amduscias
Re: По всей стране 2 туалета для путешественников соответствуют...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6279
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 28.08.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи (с)! через каждые 50 км им туалет подавай. Сначала пусть на Кайраке, например, попробуют свой туалет открыть. Почему он у них постоянно на замке? Пусть их заставят открыть. Помню стояли в колонне часа три не меньше. Подъехали два чеха на мотоциклах, путешественники. Было прямо страшно, что они сейчас ломанутся в то убожество страшенное, которое там на улице имеется. Вот стыдно то было бы за страну. Но, они не решились, видать издалека поняли, что там может ожидать бесстрашных байкеров. Всё-таки интересно, почему на бугристом туалет всегда работает, а на Кайраке всегда закрыт? И когда эта дикость кончится?
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§ Sniper
По всей стране 2 туалета для путешественников соответствуют нормам - Кожагапанов
Sniper


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Сообщений: 327
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 28.08.18 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
быть еще и биде с теплой водой..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776898&topic_id=35363&forumid=1#776898

а что ты собрался делать в этом биде? Подозрительно это. В мусульманском Бахрейне биде стоят только в индивидуальных туалетных комнатах. На пляже, через каждые 100-200 метров стоят общие купальни с холодной и теплой водой и туалетом. На таком же расстоянии установлены бетонные колпаки-грибочки для легкого перекуса. Вода в заливе такая соленная, что пока не примешь душ в купальне, невозможно доехать до дома. Глаза щиплет. За чистотой и порядком на пляже и в этих помещениях наблюдают рабочие индусы. Они даже просят оставлять свой мусор на месте потребления пищи. Наверное, боятся попасть под сокращение)))) Тамошние акиматовцы не дремлют))))
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§ drakon
По всей стране 2 туалета для путешественников соответствуют нормам - Кожагапанов
drakon


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Сообщений: 14408
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.08.18 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Бахрейне биде

Ну прямо - бида, с вашим биде... :lol:
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§ Sniper
По всей стране 2 туалета для путешественников соответствуют нормам - Кожагапанов
Sniper


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Сообщений: 327
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 28.08.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
а что ты собрался делать в этом биде? Подозрительно это

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776905&topic_id=35363&forumid=1#776905

это подсказывает мой внук. Спроси, говорит у дяди Марика? Может, у него все по другому? )))))))))
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