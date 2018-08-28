211 За 5 лет госдолг Казахстана увеличился почти в 4 раза #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4024

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:37 Цитата: Сыкымы:

Отпуск возьми, на море отдохни.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776906&topic_id=35370&forumid=1&1535448656 Отпуск возьми, на море отдохни.Источник:

А кто долги будет отрабатывать?

Мне на сентябрь нужно 155 000 только отдать, в октябре меньше только на 9 тысяч, не особо разгуляешься..

А всего потратить нужно 800 тысяч судя по бюджету, но там вообще 940..

И это если только скромно и экономить и на самое необходимое, включая питание, медицину, коммуналку и автомобиль..

О покупках курток и шуб скромно умолчу..

Не до этого..