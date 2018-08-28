/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ За 5 лет госдолг Казахстана увеличился почти в 4 раза		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
За 5 лет госдолг Казахстана увеличился почти в 4 раза
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33536
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.08.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Госдолг Казахстана увеличился на 21,9 процента за год. Теперь он составляет 14,8 триллиона тенге. Годом ранее совокупный госдолг Казахстана составлял 12,1 триллиона тенге.
Читать новость

§ 211
Re: За 5 лет госдолг Казахстана увеличился почти в 4 раза
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4024
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.08.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что мы оставим своим детишкам..
Придется уезжать из страны, например в США..
Плодить там долги..
Профайл

§ Йцукен
Re: За 5 лет госдолг Казахстана увеличился почти в 4 раза
Йцукен


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 28.08.18 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

И плодить коменты под новостями)))
Профайл

§ Солнышко
Re: За 5 лет госдолг Казахстана увеличился почти в 4 раза
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1246
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 28.08.18 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доллар растет, долг растет, цены растут, а зарплаты грустно стоят за углом. :-(
Надеюсь правительство в долги влезло, чтобы деньги на развитие производства в стране направить, а не новые крузаки купить.
Профайл

§ Sniper
За 5 лет госдолг Казахстана увеличился почти в 4 раза
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 327
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 28.08.18 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Придется уезжать из страны, например в США.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776882&topic_id=35370&forumid=1#776882

1)на каком языке ты собираешься там разговаривать? На казахском? Как экзамен по английскому собираешься сдавать?
2) c твоей болезнью дальше посольства США в Казахстане не пустят.
Профайл

§ 211
За 5 лет госдолг Казахстана увеличился почти в 4 раза
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4024
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.08.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Йцукен:
плодить коменты под новостями)

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776885&topic_id=35370&forumid=1#776885

Такова наша работа, тут ничего не поделать..
Тоже иногда охота сделать себе выходной, отоспаться, но кто же если не мы..
Профайл

§ Сыкымы
Re: За 5 лет госдолг Казахстана увеличился почти в 4 раза
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 367
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 28.08.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
акова наша работа, тут ничего не поделать..
Тоже иногда охота сделать

"Трудяга" ты наш бессменный, упахался бедненький! Отпуск возьми, на море отдохни.
Профайл

§ 211
За 5 лет госдолг Казахстана увеличился почти в 4 раза
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4024
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.08.18 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Отпуск возьми, на море отдохни.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776906&topic_id=35370&forumid=1&1535448656

А кто долги будет отрабатывать?
Мне на сентябрь нужно 155 000 только отдать, в октябре меньше только на 9 тысяч, не особо разгуляешься..
А всего потратить нужно 800 тысяч судя по бюджету, но там вообще 940..
И это если только скромно и экономить и на самое необходимое, включая питание, медицину, коммуналку и автомобиль..
О покупках курток и шуб скромно умолчу..
Не до этого..
Профайл

§ Сыкымы
За 5 лет госдолг Казахстана увеличился почти в 4 раза
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 367
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 28.08.18 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Не до этого..

Так иди и деньги зарабатывай. Целый день на форуме сидит он и плачет - долгов много...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 148
Пользователей: 1
Всего: 149

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх