amduscias Re: По всей стране 2 туалета для путешественников соответствуют... #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6279

Регистрация: 17.04.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:55 Господи (с)! через каждые 50 км им туалет подавай. Сначала пусть на Кайраке, например, попробуют свой туалет открыть. Почему он у них постоянно на замке? Пусть их заставят открыть. Помню стояли в колонне часа три не меньше. Подъехали два чеха на мотоциклах, путешественники. Было прямо страшно, что они сейчас ломанутся в то убожество страшенное, которое там на улице имеется. Вот стыдно то было бы за страну. Но, они не решились, видать издалека поняли, что там может ожидать бесстрашных байкеров. Всё-таки интересно, почему на бугристом туалет всегда работает, а на Кайраке всегда закрыт? И когда эта дикость кончится?