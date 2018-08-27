Тот самый Re: По всей стране 2 туалета для путешественников соответствуют... #1





(Пользователи) Сообщений: 23

Регистрация: 31.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 15:26 Какая трасса? О чем Вы министр? На новой набержной КЖБИ ребенка некуда в туалет сводить, хотя это место и планировалось как развлекательное.



Изначально я был против постройки ТЦ Март, но теперь хоть там есть туалеты в дополнении к платным возле Толстовки. Хоть чуть-чуть ближе к цивилизации с такими ТЦ.



Видимо чиновникам в акиматах достаточно делать это 1 раз в год и они не понимают тех, кому нужно чаще В Амстердаме туалеты прямо на улице, ну а чего стесняться-то? Все это делают, лучше так, чем в подъездах и кустах. Может и у нас так будет когда-то.