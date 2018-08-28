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§ NG.kz
Аким Астаны пересядет на такси бизнес-класса
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33534
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.08.18 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По его словам, платить таксомоторным компаниям акимат будет ежемесячно по факту оказания услуг. Он также отметил, что у разных управлений акимата есть свой лимит по использованию такси.
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§ Sniper
Re: Аким Астаны пересядет на такси бизнес-класса
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 322
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 28.08.18 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А наши акимчики когда перейдут на местное такси? Вот тогда сдвиги к лучшему начнутся.
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§ 211
Re: Аким Астаны пересядет на такси бизнес-класса
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4023
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.08.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Н фирмах вегда так, чтобы спрятать бабло, нанимают типа водятела с машиной, ну или такси..
Платят им зп и тд и тп..
Господи..
Кто то в это поверит что просто так?
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