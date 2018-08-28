Sniper Re: Задержку подключения горячей воды прокомментировали в ГКП... #3





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 13:35 Цитата: alex_60:

сборище царьков местного пошиба,

что хотят то и творят.

и всякие там акимы им до одного места.

акимам то как,интересно, если об них вот так ноги вытирают



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32126 сборище царьков местного пошиба,что хотят то и творят.и всякие там акимы им до одного места.акимам то как,интересно, если об них вот так ноги вытираютИсточник:

Знают хоть нынешные акимы, что при Кулагине перерыв в подаче горячей воды летом достигал всего три дня. Это время переподключения теплотрассы с одной котельной на другую работающую котельную? Он запрещал останавливать одновременно все котельные.