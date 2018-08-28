/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Задержку подключения горячей воды прокомментировали в ГКП «КТЭК» 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Задержку подключения горячей воды прокомментировали в ГКП «КТЭК»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33534
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.08.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В связи с ремонтом газопроводов, который проводит АО «КазТрансГаз Аймак», горячую воду костанайцы получат только 10 сентября. Как сообщили в ГКП «КТЭК», изначально газовики заявили одни сроки ремонта, затем планировали их передвинуть.
Читать новость

§ alex_60
Re: Задержку подключения горячей воды прокомментировали в ГКП...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1102
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.08.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сборище царьков местного пошиба,
что хотят то и творят.
и всякие там акимы им до одного места.
акимам то как,интересно, если об них вот так ноги вытирают.
Профайл

§ Сергей_я
Re: Задержку подключения горячей воды прокомментировали в ГКП...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2555
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 28.08.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
акимам то как,интересно, если об них вот так ноги вытирают.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32126

ну видать у истоков этой шараги, которая вытеснила Костанаймунайгаз, стоят такие люди, которых даже наши акимы боятся.
Профайл

§ Sniper
Re: Задержку подключения горячей воды прокомментировали в ГКП...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 322
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 28.08.18 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
сборище царьков местного пошиба,
что хотят то и творят.
и всякие там акимы им до одного места.
акимам то как,интересно, если об них вот так ноги вытирают

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32126

Знают хоть нынешные акимы, что при Кулагине перерыв в подаче горячей воды летом достигал всего три дня. Это время переподключения теплотрассы с одной котельной на другую работающую котельную? Он запрещал останавливать одновременно все котельные.
Профайл

* amduscias
Re: Задержку подключения горячей воды прокомментировали в ГКП...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6279
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 28.08.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сначала подумалось, что газовики не подстроились со своим ремонтом под тепловиков из-за редкостного слабоумия. Но потом пришла мысль, что они это сделали от невероятной хитрожопости. Это ж ещё накинут нам в квитанции сколько-то тугриков за нагрев воды на газплите. Интересно, а самих тепловиков не колышет, что их натягивают на глобус, лишая прибыли?
Профайл

* amduscias
Re: Задержку подключения горячей воды прокомментировали в ГКП...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6279
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 28.08.18 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот, если бы тепловики пошли войной на газовиков, кто победил бы? Я ставлю на тепловиков. У них разводные ключи помощнее и БМП из старого ГАЗона переделанная имеется.)))
Профайл

§ 211
Re: Задержку подключения горячей воды прокомментировали в ГКП...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4023
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 28.08.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В век таких технологий, кому нужна горячая ржавая отравленная вода в трубах?
Поставили бойлер и даже чай пить можно с него..
Профайл

§ yudjin
Re: Задержку подключения горячей воды прокомментировали в ГКП...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5496
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 28.08.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в охаянные советские годы, все коммунальщики под толковым руководством согласовывали свои ремонты, а сейчас кто как хочет, так и др....чит.
Про ремонт это как бы официальная версия, но старики поговаривают, что долги у кого-то, рассчитаться нечем и кизяк купить не за что.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: drakon, Rexyn

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 214
Пользователей: 2
Всего: 216

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх