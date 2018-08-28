211 За 5 лет госдолг Казахстана увеличился почти в 4 раза #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4023

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:13 Цитата: Йцукен:

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Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776885&topic_id=35370&forumid=1#776885 плодить коменты под новостями)Источник:

Такова наша работа, тут ничего не поделать..

Тоже иногда охота сделать себе выходной, отоспаться, но кто же если не мы..