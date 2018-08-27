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§ NG.kz
В Казахстане меняют правила для курса доллара. Что ожидать 10 сентября
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33526
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.08.18 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одной из целей изменения правил расчета курса заявлялось привлечение иностранных инвесторов. Как отметил экономист Astana Best Consalting Арман Байганов, с их приходом рынок может вырасти в 2-3 раза.
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§ 211
Re: В Казахстане меняют правила для курса доллара. Что ожидать...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4013
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 27.08.18 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трилема или тилиремма..
Что то напоминает Цифровизацию Сознания плюс Модернизация нищеты с тем, чтобы получились какие то красивые слова..
Так и назвали бы сие действие размножением спекулянтов, где каждый банк, каждое госпредприятие начнет играть в доллары..
И когда найдутся 20, остальные спекулянты начнут играть в ту, либо другую сторону, потому что и там и там деньги..
Просто так смотреть никто не будет..
Ты либо Бык, либо Медведь и следуешь за прибылью и в том твоя работа, игра, спекуляция..
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§ 211
Re: В Казахстане меняют правила для курса доллара. Что ожидать...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4013
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 27.08.18 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насчет одного плюс..
То есть например зайдет Сорос или наш какой нибудь Коперфильд, качнет тенге до 480..
И есть ровно сутки, когда все чиновники знают, что нужно набирать срочно доллары по 360, и ровно через Один Плюс, то бишь через сутки, продавать по установленному курсу нацбанка в 480..
Потом можно качнуть наоборот, став Медведями продавить рынок вниз и опять сыграть на том же долларе элементарно..
Сутки то есть, и думать ничего не надо, по каналам своих инсайдеров все спокойно тут дойдет..
Можно даже и Плюс Месяц сделать или Плюс Год..
Собираешь доллары честно целый год по 360 и потом продаешь быстро по допустим 600..
И главное население ни при делах..
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§ 211
В Казахстане меняют правила для курса доллара. Что ожидать 10 сентября
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4013
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 27.08.18 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Один плюс тут конечно есть..
Все остальные будут знать, на сколько повысят цены всякие супермаркеты на свои товары через Один Плюс..
Тем более что у супермаркетов появляются ровно целые сутки для перебивания ценников..
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§ Sniper
Re: В Казахстане меняют правила для курса доллара. Что ожидать...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 312
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 27.08.18 - 10:38
Комментарий удален модератором.
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§ drakon
Re: В Казахстане меняют правила для курса доллара. Что ожидать...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14406
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.08.18 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Тем более что у супермаркетов появляются ровно целые сутки для перебивания ценников..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32107

Марик, я ничего не понял. Ты мне скажи,
какой курс будет 10 сентября, Евро - Тенге?... :lol:
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§ bgb
Re: В Казахстане меняют правила для курса доллара. Что ожидать...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4009
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 27.08.18 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
похоже, нас хотят успокоить...
у нас много тут тех самых игроков?
при средней зарплате около 150-250 долларов возможно ли стать игроком? 8-)
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§ 211
Re: В Казахстане меняют правила для курса доллара. Что ожидать...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4013
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 27.08.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
какой курс будет 10 сентября, Евро - Тенге

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32107

С приходом госструктур в этот бизнес теперь и не поймешь, как они будут играть на наш пенсионный фонд, который не сыграл на ипотеке..
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§ bgb
В Казахстане меняют правила для курса доллара. Что ожидать 10 сентября
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4009
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 27.08.18 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
С приходом госструктур в этот бизнес теперь и не поймешь, как они будут играть на наш пенсионный фонд, который не сыграл на ипотеке.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776801&topic_id=35359&forumid=1#776801

наш пенсионный фонд будет играть в благородных (безвозмездных) спасателей банков второго уровня... 8-)

[Исправлено: bgb, 27.08.2018 - 18:01]
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§ 211
В Казахстане меняют правила для курса доллара. Что ожидать 10 сентября
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4013
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 27.08.18 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
наш пенсионный фонд будет играть в благородных (безвозмездных) спасателей банков второго уровня...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776844&topic_id=35359&forumid=1#776844

Получается мы спасаем их, чтобы у них же брать наши же деньги за грабительские проценты..
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