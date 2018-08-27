Сергей_я Re: Креативный Мендыкаринский район #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2554

Регистрация: 05.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:41 Цитата: yudjin:

что топорно и уродливо... как затобольский сутенер-бабай...



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32119 что топорно и уродливо... как затобольский сутенер-бабай...Источник:

кстати тоже сделал выводы об рисунках на домах, когда увидел как они должны выглядеть на самом деле в той же России. Ну ничо, нам сойдет. Лучше так, чем никак.