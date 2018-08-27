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§ NG.kz
Креативный Мендыкаринский район
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33526
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.08.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии, сделанные в райцентре Мендыкаринского района, прислала читательница "НГ" на наш редакционный ватсапп.
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§ yudjin
Re: Креативный Мендыкаринский район
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5495
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.08.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тут ничего удивительного... на очередной отчётной встрече очередного акима был дан курс "равняться на столицу"... вот и поравнялись...
другое дело, что топорно и уродливо... как затобольский сутенер-бабай...

Смотрите как они выглядят в Астане, снял месяц назад:
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§ Сергей_я
Re: Креативный Мендыкаринский район
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2554
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 27.08.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
что топорно и уродливо... как затобольский сутенер-бабай...

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32119

кстати тоже сделал выводы об рисунках на домах, когда увидел как они должны выглядеть на самом деле в той же России. Ну ничо, нам сойдет. Лучше так, чем никак.
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§ таноми52
Re: Креативный Мендыкаринский район
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 119
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.08.18 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Лучше так, чем никак.




Вы правы! Если мы постоянно будем высмеивать местные "инициативы", инициаторы будут вообще бояться что-то предпринять. По принципу :"Пускай умрёт в душе моей, чтобы никто не осмеял..." Надо говорить, как советуют специалисты, похвальное "да", а потом уж добавлять критикантское "но..."
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§ 211
Re: Креативный Мендыкаринский район
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4013
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 27.08.18 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоть кто то не сидит сутками в интернете..
Молодцы..
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