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§ NG.kz
Треснувший дом в Костанае проектировала фирма, которую управление ГАСК пыталось лишить лицензии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33525
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.08.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня на аппаратном совещании в облакимате рассказал руководитель управления госархстройконтроля Нурлан КАТАРБЕКОВ. Судебная тяжба с проектной организацией ТОО «Институт Целинпроект» не завершена.
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§ bgb
Re: Треснувший дом в Костанае проектировала фирма, которую...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4009
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 27.08.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в данном случае следовало бы начать с гидрогеологии. если там искажения данных в отчете, то виноваты не проектировщики.
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