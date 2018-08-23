Sniper Re: «Я всегда дрался не от зла, а от счастья» #3





(Пользователи) Сообщений: 312

Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 16:55 Профессиональный бокс, это замануха и грязный цирк. Ни один человек не способен выдержать 16 раундов. Сердце захлопнется от перегрузки. Да и чего горевать, если тренеры определили тебя в проигравшие. 40 процентов все равно получишь. В следуещий раз получишь 60 процентов.