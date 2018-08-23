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§ NG.kz
«Я всегда дрался не от зла, а от счастья»
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33525
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.18 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фанаты бокса и действующие спортсмены даже во сне не могли представить, что Рой Джонс-младший приедет в Рудный. Кстати, Костанай он тоже посетил проездом, о чем свидетельствуют его фото с фанатами возле экономического колледжа.
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§ 211
Re: «Я всегда дрался не от зла, а от счастья»
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4007
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.08.18 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно, этот россиянин Легенда мирового бокса, настоящий профессионал..
Так держать..
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§ 211
Re: «Я всегда дрался не от зла, а от счастья»
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4007
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.08.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мне нечего было терять, бокс был моим шансом. Мой старший сын - баскетболист, младший

Смотря как у нас многие и многие идут в головодолбешку, действительно, им нечего терять..
Бокс состязание беднейших стран..
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§ Sniper
Re: «Я всегда дрался не от зла, а от счастья»
Sniper


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Сообщений: 312
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 27.08.18 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профессиональный бокс, это замануха и грязный цирк. Ни один человек не способен выдержать 16 раундов. Сердце захлопнется от перегрузки. Да и чего горевать, если тренеры определили тебя в проигравшие. 40 процентов все равно получишь. В следуещий раз получишь 60 процентов.
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