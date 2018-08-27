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≡ Подросток выпрыгнул из окна 9 этажа из-за ссоры с сестрой - ДЧС Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Подросток выпрыгнул из окна 9 этажа из-за ссоры с сестрой - ДЧС Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33525
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.08.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трагедия произошла в субботу, 25 августа, примерно в 11.40. Подросток выпрыгнул из окна 9 этажа дома № 131 по ул. Алтынсарина. Ранее "НГ" в Костанайской станции скорой помощи сообщали, что парень выпрыгнул с 8 этажа.
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* Victor Yang
Подросток выпрыгнул из окна 9 этажа из-за ссоры с сестрой - ДЧС Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10883
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.08.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мои соболезнования. В этой истории жаль всех: и родителей, потерявших ребёнка, и сестру, которой жить с таким грузом, и парня, который сделал такую невозвратную глупость - сложный возраст, юношеский максимализм.

[Исправлено: Victor Yang, 27.08.2018 - 16:52]
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