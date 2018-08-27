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§ NG.kz
Новая брусчатка уже провалилась
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33525
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.08.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото новой брусчатки на перекрестке Баймагамбетова - Тауелсиздик, которая уже пошла волнами в "НГ" прислала читательница по имени Влада.
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§ Сергей_я
Re: Новая брусчатка уже провалилась
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2554
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 27.08.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже страшно представить что будет дальше. В 9ке, вдоль Войнов-Интернационалистов сняли хороший асфальт и вот так же положили плитку. Что там с ней будет через год-два... А ведь это не центр, никто потом переделывать не будет.
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§ Медный
Re: Новая брусчатка уже провалилась
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2431
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 27.08.18 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пик... пик...
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§ yudjin
Re: Новая брусчатка уже провалилась
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5495
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.08.18 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
В 9ке, вдоль Войнов-Интернационалистов сняли хороший асфальт

проиллюстрирую парадокс




посмотри... это хороший асфальт?...
Это отвратительный асфальт!... считают акиматовские освоители...
бабло жжёт ляжку, однако...
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