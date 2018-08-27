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≡ По всей стране 2 туалета для путешественников соответствуют нормам - Кожагапанов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
По всей стране 2 туалета для путешественников соответствуют нормам - Кожагапанов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33525
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.08.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как рассказал вице-министр культуры и спорта Ерлан Кожагапанов, для развития придорожного сервиса в Казахстане решено субсидировать бизнесу содержание туалетов.
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§ Тот самый
Re: По всей стране 2 туалета для путешественников соответствуют...
Тот самый


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Сообщений: 23
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 27.08.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая трасса? О чем Вы министр? На новой набержной КЖБИ ребенка некуда в туалет сводить, хотя это место и планировалось как развлекательное.

Изначально я был против постройки ТЦ Март, но теперь хоть там есть туалеты в дополнении к платным возле Толстовки. Хоть чуть-чуть ближе к цивилизации с такими ТЦ.

Видимо чиновникам в акиматах достаточно делать это 1 раз в год и они не понимают тех, кому нужно чаще :-) В Амстердаме туалеты прямо на улице, ну а чего стесняться-то? Все это делают, лучше так, чем в подъездах и кустах. Может и у нас так будет когда-то.
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§ Sniper
Re: По всей стране 2 туалета для путешественников соответствуют...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 312
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 27.08.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это один туалет на 50 километров. Это должен быть качественный туалет, в котором есть самое главное - горячая вода. Сегодня у нас многие автозаправочные станции обеспечены туалетами,

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32117
неправда, до Астаны 750 км. Заправок нормальных 4 или 5. На остальных заправках продается ослиная моча.
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§ Тот самый
Re: По всей стране 2 туалета для путешественников соответствуют...
Тот самый


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 27.08.18 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Субсидировать туалеты на АЗС - неправильно, а обязать бизнес его иметь нужно. Заправки не разорятся. Туалет можно сделать платным, НО, если ты что-то купил на этой АЗС или заправился, то по чеку проходишь бесплатно.
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§ dvb
Re: По всей стране 2 туалета для путешественников соответствуют...
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 72
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 27.08.18 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне всегда нравился сортир в Федоровке на трассе где челябинский автобус останавливается. Лет пять назад заглянул туда и в ужасе убежал. Год назад ехал,
надеялся на лучшее, но увы, все так и осталось.
Но теперь заживем - через год обязательно в этот клозет загляну
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§ 211
Re: По всей стране 2 туалета для путешественников соответствуют...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4007
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 27.08.18 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неплохо..
Продавец арбузов на дороге или меда, содержит рядом туалет, чистит, моет его после каждого водятела, потом разрезает клиенту красный холодный арбус, который лежит и прохлаждается там же..
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§ MedVed820607
Re: По всей стране 2 туалета для путешественников соответствуют...
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 71
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 27.08.18 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Туалет можно сделать платным, НО, если ты что-то купил на этой АЗС или заправился, то по чеку проходишь бесплатно.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32117?1535363631

Вы это для начала в авто/жд вокзалах предусмотрите№ К примеру в москве на казанском с билетом бесплатно без него плати№ У нас костанай что авто что жд везде платною
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§ лимон
Re: По всей стране 2 туалета для путешественников соответствуют...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 781
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 27.08.18 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а по городу то много туалетов?
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* Victor Yang
По всей стране 2 туалета для путешественников соответствуют нормам - Кожагапанов
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10883
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.08.18 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
а обязать бизнес его иметь нужно.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776825&topic_id=35363&forumid=1&1535364767

Так и обязывают - на это есть национальный стандарт по придорожному сервису. А субсидии тоже нужны - бесплатно обслуживать туалет кому нужно?
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§ Тот самый
Re: По всей стране 2 туалета для путешественников соответствуют...
Тот самый


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 27.08.18 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Неплохо..
Продавец арбузов на дороге или меда, содержит рядом туалет, чистит, моет его после каждого водятела, потом разрезает клиенту красный холодный арбус, который лежит и прохлаждается там же..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32117#776829


У тех продавцов даже разрешения на торговлю нет и регистрации. Какое там туалет содержать... Лежит и пылится, впитывает свинец и сажу там же, а не прохлаждается :-)
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