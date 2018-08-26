yudjin Концертом звёзд и фейерверком завершилось празднование Дня города в Костанае #11





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Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 22:55 Концерт порадовал больше, чем дневная мертвая часть праздника.

Правда, почему не анонсировали еще одну часть? Выход чиновников... феерично, в коридоре статных и сюрьёзных собровцев... минут на 20 из 3-х часового мероприятия... слегка примяв стулья под специальным навесом за забором, после десятиминутной нестыковочки, они раздав столичные цацки и внеся в список уважаемых горожан вполне достойных людей, так же всей безэмоциональной компанией и удалились.

Мне интересны две вещи: им как жителям города, вообще пофиг, что за мероприятие они заказали? Или они таким образом решили показать свою занятость, мол и в праздничный вечер они работают?... А антураж из суровой охраны придавал выходившим конечно небожительной значимости по сравнению со стоявшими и равнодушными к ним по ту сторону ограждения... и некой комичности американских боевиков. Ну это менталитета такая, однако...



Далее был молодой и вполне голосистый лауреат. Пел и делал движения телом согласно веяниям времени, но зрители по большей части лишь созерцали - композиции, видимо, мало кому знакомы, чтобы подпевать.

Чего не скажешь о тряхнувших стариной группе "Комбинация" и Апиной. Живо, пусть подсевшим, но своим голосом, ностальгически по-доброму и музыкально не затейливо... "узелок завяжется, узелок развяжется..."

А "бухгалтера" уже подпевали и приплясывали даже те, кто вконтактике фыркал по поводу выбора чиновников порадовать горожан на день их города. Солистки моей пионерской молодости исполнили с десяток хитов лихих 90-х, блестели серебром нарядов и делились воспоминаниями о выступлении в Кустанае в 1990-м году.



Серебро было в этот вечер в тренде. Им же сверкала следующая исполнительница на протяжении всего своего недолгого, 3-х-песенного выступления... ну, чем богата, как грится... поэтому первую песню про несчастную любовь пришлось повторить уже лабызаясь со зрителями в окружении всё тех же собровцев, что придало ей еще большей "звездности" не меньше, чем у самой Мадонны. Молодёжь подпевала, девчонки визжали то ли от радости, то ли от зависти... мужской пол кричал "кел мында" ломился к ограждению с телефоном наперевес и слюноточил... молодая, приятная, голосис... голосистая... конФэтка...накинув белую шубку убежала под первые капли, ставшего также трендовым, дождя и залпы салюта.



Салют, сменивший , как щас грят, локацию, был... салютом... ярким, фееричным... почти как выход чиновников...



[Исправлено: yudjin, 26.08.2018 - 23:04]